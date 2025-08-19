Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускія вайскоўцы прыступілі да вучэнняў на палігоне Ашулук

Беларускія зенітчыкі на палігоне Ашулук у Астраханскай вобласці завяршылі падрыхтоўку ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі да стральбы.

Баявыя разлікі зенітных ракетных і радыётэхнічных войскаў заступілі на баявое дзяжурства. У рамках другога этапу аператыўна-тактычнага вучэння вайскоўцы выканаюць баявыя стрэльбы, а таксама адпрацуюць новыя тактычныя прыёмы і спосабы вядзення супрацьпаветранага і паветранага бою.