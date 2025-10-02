Глядзець анлайнПраграма ТБ
Белстат склаў партрэт сярэднестатыстычнага беларускага настаўніка

У Беларусі больш як 100 тысяч педагогаў. Сярэднестатыстычны настаўнік у нашай краіне - гэта жанчына з вышэйшай адукацыяй, з вышэйшай або першай кваліфікацыйнай катэгорыяй і стажам працы больш як 15 гадоў. Сярэдні ўзрост - 43 гады.

Большасць выкладчыкаў філалогіі - традыцыйна жанчыны. Часцей за ўсё яны выкладаюць рускую мову. Мужчыны - за спорт, іх прадмет - фізкультура. А амаль 6 % настаўнікаў - маладыя спецыялісты.

