Белстат склаў партрэт сярэднестатыстычнага беларускага настаўніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі больш як 100 тысяч педагогаў. Сярэднестатыстычны настаўнік у нашай краіне - гэта жанчына з вышэйшай адукацыяй, з вышэйшай або першай кваліфікацыйнай катэгорыяй і стажам працы больш як 15 гадоў. Сярэдні ўзрост - 43 гады.
Большасць выкладчыкаў філалогіі - традыцыйна жанчыны. Часцей за ўсё яны выкладаюць рускую мову. Мужчыны - за спорт, іх прадмет - фізкультура. А амаль 6 % настаўнікаў - маладыя спецыялісты.