Завяршыліся выпрабаванні на права нашэння чорнага берэта
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Паласа перашкод, марш-кідок, стрэльбішча і спарынгі. Завяршыліся выпрабаванні на права нашэння чорнага берэта.
У асноўны дзень на старт выйшлі 74 кандыдаты, сярод якіх было 6 дзяўчат. Большасць удзельнікаў выпрабаванняў - гэта супрацоўнікі АМАП, але праверыць сваю сілу духу і цягавітасць могуць і іншыя прадстаўнікі міліцыі. Перш чым прыступіць да іспыту, прэтэндэнты праходзяць жорсткі папярэдні адбор - двухтыднёвыя зборы: выматвальныя трэніроўкі, кросы, паядынкі. Іспыт праходзіць за некалькі этапаў.
На пляц у фінале выйшлі 54 удзельнікі выпрабаванняў, якія паспяхова прайшлі іспыт. Паводле традыцыі запаветныя берэты вартавыя парадку атрымалі з рук кіраўніка ведамства.