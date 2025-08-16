3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Браць "хлопчыка" або "дзяўчынку"? Як правільна выбраць кавун
Аўтар:Сяргей Ладысеў
На двары стаіць жнівень, а гэта значыць, што кавуновы сезон у Беларусі ў самым разгары. Праўда, капрызнае надвор'е ўнесла свае карэктывы, і беларускім кавунам трэба яшчэ крыху часу, каб набрацца сіл, таму чакаем ураджай у пачатку восені.
Але якое ж лета без гэтай паласатай ягады? На шчасце, выбар у магазінах і на рынках зараз вялікі. Да нас вязуць кавуны з Дагестана, Астрахані, Азербайджана, Краснадара і Валгаграда. Галоўнае пры такім вялікім выбары не разгубіцца і знайсці ідэальны кавун (падрабязнасці ў відэа).