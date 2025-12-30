Глядзець анлайнПраграма ТБ
Чароўны транспарт: у Мiнску да 3 студзеня можна сустрэць Дзеда Мароза i Снягурку за рулём аўтобуса

Новы год сустракаюць і ў наземным транспарце сталіцы. Па вуліцах Мінска курсіруюць амаль паўсотні бліскучых аўтобусаў, тралейбусаў, электробусаў і трамваяў. А за рулём Дзяды Марозы і Снягуркі. Супрацоўнікі прадпрыемства "Мінсктранс" традыцыйна дораць казачны настрой сваім пасажырам.

Убачыць чараўнікоў за рулём аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў можна да 3 студзеня. А ў навагоднюю ноч наземны транспарт будзе працаваць да 5:00. Арганізуюць і дадатковыя маршруты.

