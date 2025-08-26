Да Дня ведаў адкрыюцца новыя школы ў Фаніпалі і Бараўлянах

У школах і дзіцячых садах - апошнія прыгатаванні перад сустрэчай выхаванцаў. Да 1 верасня абнавілі фасады, правялі мадэрнізацыю і замену інжынерных сістэм. Усяго больш за тысячу навучальных устаноў у Мінскай вобласці адкрыюць дзверы для вучняў.