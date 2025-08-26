Глядзець анлайнПраграма ТБ
Да Дня ведаў адкрыюцца новыя школы ў Фаніпалі і Бараўлянах

У школах і дзіцячых садах - апошнія прыгатаванні перад сустрэчай выхаванцаў. Да 1 верасня абнавілі фасады, правялі мадэрнізацыю і замену інжынерных сістэм. Усяго больш за тысячу навучальных устаноў у Мінскай вобласці адкрыюць дзверы для вучняў.

Будуць і змены ў навучальным працэсе. У школьнай праграме з'явіцца новы прадмет "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі", ён будзе вывучацца ў дзясятых і ў адзінаццатых класах. Больш будзе ўрокаў фізкультуры: замест двух на тыдзень - тры.

Новы навучальны год з падарункамі ў сферы адукацыі. Да Дня ведаў адкрыюцца новыя школы ў Фаніпалі і Бараўлянах. Таксама ўпершыню званок прагучыць у пачатковай школе Слуцка.