Дні Пермі ў Мінску працягваюцца: фінальным акордам стане адкрыты канцэрт DJ Smash

На два дні горад Перм прыехаў у Мінск. 29 і 30 верасня ў сталіцы праходзяць сапраўдныя ўральскія гулянні.

У культурнай афішы - таварыскія матчы, кулінарныя майстар-класы, канцэрты. Спяваць і скакаць з размахам беларускай душы мінчане будуць разам з творчымі калектывамі горада-госця. Сярод іх выступяць ансамблі "Уваскрэсенне", "Іваны", "Кірмаш" і віртуоз-балалаечнік Андрэй Кіракоў.

Фінальным акордам стане адкрыты госць мерапрыемства - расійскі дыджэй, кампазітар і музычны прадзюсар DJ Smash.

