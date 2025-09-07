Дзе і кім працавала моладзь летам 2025 года

Лета для многіх падлеткаў і студэнтаў прайшло не толькі пад знакам адпачынку, але і працоўнай загартоўкі. Замест гамакоў і шэзлонгаў былі будаўнічыя пальчаткі і інструменты.

Гэта лета ў Беларусі было насычаным, асабліва для моладзі. Тысячы маладых людзей працавалі, набіраліся вопыту і рабілі першыя крокі ў прафесійным жыцці. Самымі папулярнымі кірункамі сталі сферы паслуг і гандлю. Хлопцы і дзяўчаты працавалі ў магазінах, кафэ, дапамагалі ў арганізацыях мерапрыемстваў. Не адставала і сельская гаспадарка - моладзь працавала на палях, фермах і ў цяпліцах. Многія выбралі і больш сур'ёзныя кірункі - будаўніцтва і прамысловасць. Там, дзе патрэбны моцныя рукі і жаданне вучыцца, хлопцы і дзяўчаты паказалі сябе толькі з лепшага боку.