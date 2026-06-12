Дзень работнікаў лёгкай прамысловасці адзначаюць у Беларусі

Сёння тавары беларускай лёгкай прамысловасці знайшлі сваіх пакупнікоў у 70 краінах свету. На экспарт ідзе больш за палову вырабленай у краіне прадукцыі.

Беллёгпрам імкнецца развіваць экспартную карту, у тым ліку выкарыстоўваючы сучасныя каналы рэалізацыі прадукцыі, напрыклад маркетплэйсы. Канцэрн мае намер у найбліжэйшы час заняць сваю нішу ў анлайн-продажах. Развіваецца і сетка канцэпт-стораў "Да дому" - як у Беларусі, так і ў суседняй Расіі.