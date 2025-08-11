Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзіцячы садок і пачатковыя классы. Новая школа ў Слуцку на фінальным этапе будаўніцтва

Больш за тысячу ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці адчыняць свае дзверы 1 верасня. Сярод іх і новая пачатковая школа ў Слуцку, якая знаходзіцца на фінальным этапе будаўніцтва.

Будынак падзелены на 2 часткі: дзіцячы садок і пачатковыя класы. Зараз будаўнікі збіраюць мэблю і ўстанаўліваюць гульнявое і спартыўнае абсталяванне. Настаўнікі рыхтуюць вучэбную праграму і афармляюць кабінеты да першага навучальнага дня.

Новы навучальны год тут пачнуць амаль 500 юных жыхароў Слуцка: 150 дашкольнікаў і больш за 300 вучняў пачатковых класаў. Таксама на завяршальным этапе будаўніцтва школы ў Фаніпалі і Бараўлянах.