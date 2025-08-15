3.72 BYN
Эйсмант пра cпартакіяду СМІ: Наша задача - захаваць галоўны прыз у сценах БТ
Сяброўская атмасфера з ноткамі саперніцтва - у Стайках сабраліся самыя спартыўныя журналісты. Там праходзіць Рэспубліканская спартакіяда СМІ.
Удзельнікі спаборнічаюць у бегу, валейболе, настольным тэнісе і не толькі. Усяго спартакіяда ў 2025 годзе сабрала 20 каманд, а гэта больш як 500 чалавек, якія супернічаюць за званне самага спартыўнага сродку масавай інфармацыі.
Адзначым, што дзеючым чэмпіёнам першынства з'яўляецца Белтэлерадыёкампанія.
Іван Эйсмант, старшыня Белтэлерадыёкампаніі:
"Для нас гэта спартакіяда з'яўляецца хвалюючай, таму што мінулую мы выйгралі. Тут усе людзі амбіцыйныя, некаторыя каманды мараць адабраць у Белтэлерадыёкампаніі пальму першынства, таму нашай задачай з'яўляецца не проста добра выступіць і правесці час, але і захаваць галоўны прыз у сценах Белтэлерадыёкампаніі. Вельмі спадзяюся, што так яно і здарыцца".
Міністр інфармацыі Беларусі Марат Маркаў дадаў, што ў такім нефармальным становішчы наладжваюцца лепшыя сувязі не толькі паміж журналістамі, але і кіраўнікі глядзяць па-іншаму на сваіх падначальных. "А журналісты, у сваю чаргу, глядзяць на сваіх кіраўнікоў і разумеюць, хто і што з іх можа зрабіць не толькі ў кабінеце з ручкай. Калі хтосьці з іх праяўляе сябе на спартыўных спаборніцтвах, гэта дадае яму трохі павагі", - лічыць ён.
Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў пройдзе 17 жніўня.