Эйсмант пра cпартакіяду СМІ: Наша задача - захаваць галоўны прыз у сценах БТ

Сяброўская атмасфера з ноткамі саперніцтва - у Стайках сабраліся самыя спартыўныя журналісты. Там праходзіць Рэспубліканская спартакіяда СМІ.

"Для нас гэта спартакіяда з'яўляецца хвалюючай, таму што мінулую мы выйгралі. Тут усе людзі амбіцыйныя, некаторыя каманды мараць адабраць у Белтэлерадыёкампаніі пальму першынства, таму нашай задачай з'яўляецца не проста добра выступіць і правесці час, але і захаваць галоўны прыз у сценах Белтэлерадыёкампаніі. Вельмі спадзяюся, што так яно і здарыцца".