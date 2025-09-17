Гігін: За круглым сталом Палаца Незалежнасці сабраліся лідары грамадскай думкі

"Вельмі шмат было пытанняў, звязаных з тым, што называецца ідэалагічным парадкам дня. І гэта прынцыпова важна. Тут ёсць магчымасць зверыць гадзіннікі адразу напрамую з кіраўніком дзяржавы. І для Прэзідэнта гэта размова вельмі карысная, таму што ён бачыць пульс грамадска-палітычнага жыцця, паколькі за гэтым вялікім сталом Палаца Незалежнасці сапраўды сабраліся лідары грамадскай думкі, за кожным стаяць члены той або іншай грамадскай арганізацыі, палітычнай партыі, гледачы, чытачы, падпісчыкі, былі кіраўнікі нашых найбуйнейшых сродкаў масавай інфармацыі. Адразу ідэі, якія нараджаліся, браліся на аловак. І проста гэта было крута".