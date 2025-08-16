3.72 BYN
Інтэнсіўнае пераўзбраенне: ВПС Беларусі накіраваліся ў будучыню на новых хуткасцях
Ваенныя авіятары і ўсе тыя, хто дапамагае самалётам і верталётам паднімацца ў неба, адзначаюць сёння прафесійнае свята - Дзень ваенна-паветраных сіл. Віншаванні асабістаму саставу і ветэранам ВПС накіраваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
"Вы звязалі свой лёс з небам, выбраўшы справай свайго жыцця абарону паветраных меж Радзімы, і працягваеце пісаць гісторыю ваеннай авіяцыі Беларусі. На кожнай яе старонцы - летапіс ратных і працоўных подзвігаў папярэдніх пакаленняў. Ваенныя лётчыкі праяўлялі незвычайную мужнасць у гады Вялікай Айчыннай вайны, пры аказанні інтэрнацыянальнай дапамогі, падчас ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. І сёння іх гераічнасць - яркі прыклад для моладзі, вайскоўцаў і грамадзянскага персаналу ўсіх авіяцыйных воінскіх часцей беларускай арміі", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Крылаты і вінтакрылы лад арміі апошнім часам інтэнсіўна асвяжаецца. На днях Ваенна-паветраныя сілы прымалі чарговае папаўненне - знішчальнікі Су-30СМ2, таксама зусім нядаўна авіяпарк папоўнілі новыя верталёты МІ-35. У аснове стратэгіі пераўзбраення - аналіз вопыту ўзброенага канфлікту ва Украіне. Гнуткасць і фарсажны рэжым рэагавання забяспечвае прадуманая ваенна-тэхнічная палітыка. Пастаўкі новай тэхнікі - гэта яшчэ і рэакцыя краіны на мілітарызацыю суседніх краін і тых працэсаў, якія сёння адбываюцца вакол Беларусі.
Як гавораць самі лётчыкі, гэта свята больш звязана з гераічным мінулым беларускай ваеннай авіяцыі, з пераемнасцю пакаленняў, з прафесіяналізмам ваенных пілотаў. Беларусы памятаюць імёны герояў: Барыс Коўзан, Мікіта Куканенка, Андрэй Нічыпорчык, Уладзімір Карват. Іх імёнамі названы вуліцы, школы і піянерскія дружыны па ўсёй краіне.