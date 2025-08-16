Інтэнсіўнае пераўзбраенне: ВПС Беларусі накіраваліся ў будучыню на новых хуткасцях

"Вы звязалі свой лёс з небам, выбраўшы справай свайго жыцця абарону паветраных меж Радзімы, і працягваеце пісаць гісторыю ваеннай авіяцыі Беларусі. На кожнай яе старонцы - летапіс ратных і працоўных подзвігаў папярэдніх пакаленняў. Ваенныя лётчыкі праяўлялі незвычайную мужнасць у гады Вялікай Айчыннай вайны, пры аказанні інтэрнацыянальнай дапамогі, падчас ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. І сёння іх гераічнасць - яркі прыклад для моладзі, вайскоўцаў і грамадзянскага персаналу ўсіх авіяцыйных воінскіх часцей беларускай арміі", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.