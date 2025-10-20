IX Беларускі касмічны кангрэс праходзіць у Мінску

Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. Аб дасягнутым і перспектывах развіцця касмічнай індустрыі 21 кастрычніка гавораць удзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса.



"Космас наш!" - такімі словамі прывітала ўдзельнікаў форуму першы касманаўт у гісторыі суверэннай Беларусі Марына Васілеўская. Таксама сярод ганаровых гасцей і ўраджэнец Беларусі лётчык-касманаўт Алег Навіцкі. Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў-навукоўцаў і практыкаў.