3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
IX Беларускі касмічны кангрэс праходзіць у Мінску
Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. Аб дасягнутым і перспектывах развіцця касмічнай індустрыі 21 кастрычніка гавораць удзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса.
"Космас наш!" - такімі словамі прывітала ўдзельнікаў форуму першы касманаўт у гісторыі суверэннай Беларусі Марына Васілеўская. Таксама сярод ганаровых гасцей і ўраджэнец Беларусі лётчык-касманаўт Алег Навіцкі. Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў-навукоўцаў і практыкаў.
Касмічны кангрэс уключае 3 дні працы на пленарным пасяджэнні і ў разрэзе секцый. Упершыню ў рамках форуму адбудзецца секцыя па касмічнай біялогіі, фізіялогіі і медыцыне, якая прысвечана навуковай праграме касманаўта і ўдзельніку праекта "Сірыус-23" з Беларусі.