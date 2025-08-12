3.72 BYN
Хрэнін: Асноўная задача Узброеных Сіл Беларусі - быць гатовымі да адбіцця агрэсіі праціўніка
Міністр абароны Віктар Хрэнін па выніках закрытага даклада Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку заявіў, што асноўная задача беларускай арміі - быць гатовай да адбіцця агрэсіі патэнцыяльнага праціўніка, піша БЕЛТА.
Журналісты спыталі Віктара Хрэніна, ці гатова беларуская армія адбіць магчымае нападзенне з боку патэнцыяльных праціўнікаў Беларусі. Гэта пытанне застаецца актуальным з улікам той напружанай абстаноўкі, якая складваецца ля беларускіх граніц. "Гэта асноўная наша задача - быць гатовымі да адбіцця агрэсіі праціўніка. Уся дзейнасць нашых Узброеных Сіл менавіта на гэта і накіравана. Мы пастаянна займаемся ўдасканаленнем узроўню сваёй падрыхтоўкі, штабоў, войскаў, - адказаў Віктар Хрэнін. - Мы пастаянна ўдакладняем структуру Узброеных Сіл. Мы ўносім змяненні ў свае дакументы, формы і спосабы дзеяння войскаў. Мы глядзім на развіццё сродкаў узброенай барацьбы, якія сёння таксама вельмі імкліва развіваюцца - тыя ж беспілотныя лятальныя апараты, якія ўносяць вельмі сур'ёзныя змяненні на полі бою".
Міністр абароны нагадаў аб патрабаванні кіраўніка дзяржавы "не расслабляцца": "Мы менавіта гэтым і займаемся. Для гэтага мы праводзім вучэнні, трэніроўкі, адмабілізоўваем ваеннаабавязаных... Вы бачыце той вялікі комплекс мерапрыемстваў, якім цяпер займаюцца Узброеныя Сілы".