Хрэнін: Мы сябе адчуваем упэўнена, спакойна, тэмы вучэнняў не ўтойваем
Падрыхтоўка да вучэнняў "Захад-2025", аператыўнае становішча ля нашых меж, гатоўнасць рэагаваць на пагрозы, што ўзнікаюць, - усё гэта тэмы даклада Прэзідэнту міністра абароны. Ён прайшоў у закрытым фармаце.
Па яго выніках міністр распавёў журналістам публічныя дэталі. Нашы вайскоўцы манітораць становішча на межах 24/7. Відавочна, мілітарызацыя ў рэгіёне нарастае. Пры гэтым Беларусь дэманструе сваю адкрытасць і міралюбнасць. Аднак адэкватна адказаць на любую пагрозу ў цяперашніх рэаліях - задача нумар адзін. Гэтага патрабуе Галоўнакамандуючы.
Міністр абароны Віктар Хрэнін, адказваючы на пытанні журналістаў, распавёў падрабязнасці закрытага даклада кіраўніку дзяржавы Аляксандру Лукашэнку.
Як растлумачыў міністр, даклад быў грунтоўным і датычыўся многіх тэм, у прыватнасці, стану спраў ва Узброеных сілах, становішча на мяжы Беларусі з сумежнымі краінамі ў частцы ваеннай актыўнасці, ступені гатоўнасці УС да адлюстравання патэнцыяльнай агрэсіі (падрабязнасці ў відэа).