Квэсты, канцэрты і бясплатны праезд для вадзіцеляў - як у Беларусі праходзіць Дзень без аўтамабіля

Дзень без аўтамабіля традыцыйна праходзіць у Мінску. Мегаполіс ужо дзясяты раз далучаецца да экалагічнага марафона. Каб паклапаціцца аб чысціні паветра, сёння мінчанам прапаноўваюць пакінуць машыны на паркоўцы.

У грамадскім транспарце для аўтаўладальнікаў арганізаваны бясплатны праезд.

Дзень без аўтамабіля ў Мінску набірае разгон. Традыцыйна 22 верасня - гэта дзень, калі ў сталіцы лепш скарыстацца сродкамі персанальнай мабільнасці, электрасамакатамі або веласіпедамі, каб дабрацца, напрыклад, на працу. А свой асабісты персанальны транспарт, аўтамабіль, пакінуць на паркоўцы каля дома, каб хоць на дзень зрабіць паветра ў сталіцы на парадак чысцейшым. Для тых, хто выбраў сёння менавіта такія сродкі перамяшчэння, прыемныя бонусы (гл. у відэа).