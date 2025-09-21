3.64 BYN
Квэсты, канцэрты і бясплатны праезд для вадзіцеляў - як у Беларусі праходзіць Дзень без аўтамабіля
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Дзень без аўтамабіля традыцыйна праходзіць у Мінску. Мегаполіс ужо дзясяты раз далучаецца да экалагічнага марафона. Каб паклапаціцца аб чысціні паветра, сёння мінчанам прапаноўваюць пакінуць машыны на паркоўцы.
У грамадскім транспарце для аўтаўладальнікаў арганізаваны бясплатны праезд.
Дзень без аўтамабіля ў Мінску набірае разгон. Традыцыйна 22 верасня - гэта дзень, калі ў сталіцы лепш скарыстацца сродкамі персанальнай мабільнасці, электрасамакатамі або веласіпедамі, каб дабрацца, напрыклад, на працу. А свой асабісты персанальны транспарт, аўтамабіль, пакінуць на паркоўцы каля дома, каб хоць на дзень зрабіць паветра ў сталіцы на парадак чысцейшым. Для тых, хто выбраў сёння менавіта такія сродкі перамяшчэння, прыемныя бонусы (гл. у відэа).