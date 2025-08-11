3.72 BYN
Лепшы падворак і парад Нептуноў. У Вілейцы ярка і смачна адсвяткавалі гастранамічны фестываль
Конкурс на прыгатаванне юшкі, лепшы мясцовы падворак і парад Нептуноў. У Вілейцы ярка, смачна і каларытна адсвяткавалі гастранамічны фестываль "Уха-фэст".
У праграме прыгатаванне і дэгустацыя стравы, творчыя актыўнасці для дзяцей і дарослых, гандлёвыя рады, майстар-класы і музычныя кавер-бэнды.
Смачна, каларытна і па-беларуску! Рэгіянальны фестываль "Уха-фэст" сабраў у Вілейцы аматараў гастранамічных традыцый і абрадаў. Атмасферная праграма з дэгустацыямі і навінкамі. Для гасцей свята кірмаш майстроў, гандлёвыя павільёны і фуд-корт.
Кульмінацыя свята - парад Нептуноў. Марскія персанажы прайшлі калонай са світамі па гарадскім парку. А для гледачоў міфічныя героі падрыхтавалі творчыя нумары з песнямі, танцамі і забаўляльнымі перфомансамі.
Кулінарная афіша разнастайная і карысная. Гасцей свята частавалі сімвалам фестывалю - юшкай, фаршыраваным судаком і стравамі з рыбы розных відаў.
Фестываль "Уха-фэст" у Вілейцы - візітная картка і брэнд Мінскай вобласці. Ужо 7 раз свята аб'ядноўвае не толькі жыхароў раёна, але і гасцей з іншых рэгіёнаў нашай краіны, а таксама замежных наведвальнікаў.