Лі Сі расказалі пра дасягненні РІКК БДУ
Адукацыя - важны стратэгічны аспект беларуска-кітайскіх адносін. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ сустрэў высокіх гасцей. Член Пасткама Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Лі Сі правёў сустрэчу з супрацоўнікамі і студэнтамі інстытута. Спецыяльна для кітайскай дэлегацыі БДУ арганізаваў экскурсію па навучальнай установе.
За 40 хвілін госці змаглі прачуць каларыт роднай культуры. Была прадстаўлена і бібліятэка, якая стала падарункам ад урада Кітайскай Народнай Рэспублікі.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Андрэй Кароль заўважыў, што на гэты момант у БДУ навучаюцца парадку 4 тыс. кітайскіх студэнтаў, з іх каля 120 - аспіранты. Гэта вялікая колькасць, бо сёння прысутнічае вялізная канкурэнцыя ў свеце, і "каб выбраць для навучання Беларусь, БДУ - гэта павінны быць усвядомлены выбар".
На сёння ў інстытуце кітайскай мове навучаюцца 770 чалавек ад 7 да 60 гадоў. Тут ёсць і магістратура для падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы. А ў 2025 годзе інстытут разам з БДУ адкрыў новую спецыяльнасць - "Міжнародная эканоміка і гандаль" з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы.