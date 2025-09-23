Лі Сі расказалі пра дасягненні РІКК БДУ

Адукацыя - важны стратэгічны аспект беларуска-кітайскіх адносін. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ сустрэў высокіх гасцей. Член Пасткама Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Лі Сі правёў сустрэчу з супрацоўнікамі і студэнтамі інстытута. Спецыяльна для кітайскай дэлегацыі БДУ арганізаваў экскурсію па навучальнай установе.

За 40 хвілін госці змаглі прачуць каларыт роднай культуры. Была прадстаўлена і бібліятэка, якая стала падарункам ад урада Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Андрэй Кароль заўважыў, што на гэты момант у БДУ навучаюцца парадку 4 тыс. кітайскіх студэнтаў, з іх каля 120 - аспіранты. Гэта вялікая колькасць, бо сёння прысутнічае вялізная канкурэнцыя ў свеце, і "каб выбраць для навучання Беларусь, БДУ - гэта павінны быць усвядомлены выбар".