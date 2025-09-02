3.69 BYN
Лук'янаў назваў важныя кірункі супрацоўніцтва Беларусі і Узбекістана
Упершыню ў межах III Беларуска-ўзбекскага жаночага бізнес-форуму працавала шостая секцыя, якая звязана і прысвечана непасрэдна моладзеваму супрацоўніцтву. І вельмі важна, што гэта супрацоўніцтва не пачалося з сённяшняга дня. Пра гэта распавёў Аляксандр Лук'янаў, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, першы сакратар ЦК БРСМ.
"На працягу ўжо апошніх 5-7 гадоў актывацыя гэтага супрацоўніцтва дапамагла нам паспяхова абменьвацца практыкамі і па працаўладкаванні маладых людзей, і па абмене ў сферы адукацыі, - адзначыў Лук'янаў. - Так, мы развіваем гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, ёсць прыросты тавараабароту. Сёння раніцай (3 верасня 2025 г. - заўвага рэд.) упершыню пачала працу Міжпарламенцкая камісія па беларуска-ўзбекскім узаемадзеянні, узначаліў якую Леанід Канстанцінавіч Заяц з нашага боку".
Таксама, паводле яго слоў, нараўне з развіццём кааперацыйных сувязяў, гандлю, важна і развіццё гуманітарнага складальніка.
Падпісаны і мемарандум аб супрацоўніцтве паміж моладзевымі структурамі Беларусі і Узбекістана.