Лукашэнка павіншаваў беларускіх пенсіянераў з Днём пажылых людзей
У Беларусі 1 кастрычніка Дзень пажылых людзей. Віншаванні старэйшаму пакаленню накіраваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў:
"У год 80-годдзя Вялікай Перамогі мы з асаблівым пачуццём падзякі аддаём даніну павагі тым гераічным пакаленням, якія самааддана абаранялі краіну, адраджалі яе з руін, затым укладвалі ўсе сілы ў станаўленне Беларусі як незалежнай і квітнеючай дзяржавы. Вашы лёсы залатымі ніткамі ўплецены ў гісторыю нашай агульнай Радзімы, мудрасць і неацэнны вопыт сталі трывалым падмуркам яднання і згоды ў грамадстве. Сёння вы працягваеце ўносіць значны ўклад у развіццё краіны, перадаяце свае веды моладзі, з'яўляецеся захавальнікамі духоўных традыцый беларускага народа. Аддаўшы шмат гадоў стваральнай працы, выгадаваўшы дзяцей і ўнукаў, вы заслужылі пашану і павагу. Вашы сацыяльны дабрабыт і якасць жыцця - найважнейшы прыярытэт дзяржавы. Так будзе і надалей".
У сённяшняе свята гучаць віншаванні і падзякі за працу, клопат, за мудрасць і вопыт. У Мінскай вобласці падвялі вынікі конкурсу на лепшую школу, дзе вучаць умацоўваць здароўе людзей сярэбранага ўзросту.
Узнагароджвалі пераможцаў у Мінскім абласным шпіталі інвалідаў Вялікай Айчыннай. На яго базе функцыянуюць Рэспубліканскі геранталагічны цэнтр і тры школы актыўнага даўгалецця. За мінулы год 5 тыс. чалавек умацавалі здароўе і прайшлі рэабілітацыю