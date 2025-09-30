Лукашэнка павіншаваў беларускіх пенсіянераў з Днём пажылых людзей

"У год 80-годдзя Вялікай Перамогі мы з асаблівым пачуццём падзякі аддаём даніну павагі тым гераічным пакаленням, якія самааддана абаранялі краіну, адраджалі яе з руін, затым укладвалі ўсе сілы ў станаўленне Беларусі як незалежнай і квітнеючай дзяржавы. Вашы лёсы залатымі ніткамі ўплецены ў гісторыю нашай агульнай Радзімы, мудрасць і неацэнны вопыт сталі трывалым падмуркам яднання і згоды ў грамадстве. Сёння вы працягваеце ўносіць значны ўклад у развіццё краіны, перадаяце свае веды моладзі, з'яўляецеся захавальнікамі духоўных традыцый беларускага народа. Аддаўшы шмат гадоў стваральнай працы, выгадаваўшы дзяцей і ўнукаў, вы заслужылі пашану і павагу. Вашы сацыяльны дабрабыт і якасць жыцця - найважнейшы прыярытэт дзяржавы. Так будзе і надалей".