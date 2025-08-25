Маладых спецыялістаў сферы культуры сабраў фестываль на Аўгустоўскім канале

На Аўгустоўскім канале каля Гродна прайшоў абласны фестываль "Творчыя моладзевыя лабараторыі "Праект "МАСТАЦТВА". Яго ўдзельнікі - маладыя спецыялісты сферы культуры з усяго рэгіёна. У юбілейны год злёт сабраў звыш 80 чалавек, гэта тыя, хто толькі ў жніўні прыйшоў працаваць ва ўстановы культуры, а таксама тыя, чый працоўны стаж налічвае ад года да двух.