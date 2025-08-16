3.72 BYN
Манойла: Лідары ЗША і Расіі змаглі абмяняцца пазіцыямі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нягледзячы на адсутнасць канчатковай здзелкі, дыялог Расія - ЗША быў прадуктыўным, дзе кожны з бакоў меў магчымасць абмяняцца пазіцыямі.
Андрэй Манойла, палітолаг, прафесар МДУ імя М. В. Ламаносава (Расія):
"Мы бачым, што кардынальных змен у выніку гэтага саміту не адбылося - няма спынення агню або паветранага перамір'я. Таксама не вырашана пытанне з тэрыторыямі Украіны. Усе гэтыя пытанні меркавалася вырашыць менавіта як раз на саміце. Па ўсёй бачнасці, бакі абмяняліся пазіцыямі і ўзялі нейкі тайм-аўт да наступнай сустрэчы на высокім узроўні для разважанняў па гэтых пытаннях".