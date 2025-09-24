Глядзець анлайнПраграма ТБ
Маркаў: Дзяржава вельмі добра можа ўзаемадзейнічаць з блогерскай супольнасцю

25 верасня ў Ваеннай акадэміі стартаваў II Форум блогераў "Блог.бай. Сіла ў праўдзе".

Каля 100 прадстаўнікоў медыйнай супольнасці Беларусі наступныя два дні будуць спасцігаць асновы армейскага побыту і здымаць аб гэтым праўдзівы кантэнт, каб даказаць: галоўны кантэнт - гэта праўда, а наймацнейшая супольнасць - тая, што аб'яднана агульнай каштоўнасцю.

Раскажам, як праходзіла гэтая ўнікальная калабарацыя ідэа).

ГрамадстваДумка