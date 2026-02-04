Мільёны кветак і новыя экасцежкі: якім стаў Мінск пасля Года добраўпарадкавання

Новыя экасцежкі, зоны адпачынку і дзіцячыя пляцоўкі, а яшчэ больш як 11 млн кветак і 300 тыс. кустоў - такія вынікі Года добраўпарадкавання ў Мінску. Іх падвялі дэпутаты Мінгарсавета падчас выязной нарады ў Мінскім парнікова-цяплічным камбінаце.

Месца выбрана невыпадкова: тут у цяпле і пад штучным сонцам вырошчваюць мільёны кветак для афармлення вуліц сталіцы. Дэпутаты абмеркавалі планы па добраўпарадкаванні зялёных зон і выкарыстанні інавацыйных падходаў у азеляненні і кветкавым афармленні Мінска (больш падрабязна - глядзіце відэа).