Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Міністэрства адукацыі Беларусі запускае гарачую лінію

Рыхтуемся да новага навучальнага года разам. Сёння Мінадукацыі запусціла гарачую лінію. На сувязі метадысты, кіраўнікі ўпраўленняў і навуковыя супрацоўнікі.

Да іх можна звярнуцца з пытаннямі аб падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года, прыёме дзяцей у 1-ы і наступныя класы, а таксама з іншымі актуальнымі тэмамі агульнай сярэдняй адукацыі.

Гарачая лінія Міністэрства адукацыі: 8 (017) 222-43-12

Гарачая лінія працягне сваю працу да 12 верасня. 