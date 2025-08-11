3.72 BYN
Міністэрства адукацыі Беларусі запускае гарачую лінію
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рыхтуемся да новага навучальнага года разам. Сёння Мінадукацыі запусціла гарачую лінію. На сувязі метадысты, кіраўнікі ўпраўленняў і навуковыя супрацоўнікі.
Да іх можна звярнуцца з пытаннямі аб падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года, прыёме дзяцей у 1-ы і наступныя класы, а таксама з іншымі актуальнымі тэмамі агульнай сярэдняй адукацыі.
Гарачая лінія Міністэрства адукацыі: 8 (017) 222-43-12
Гарачая лінія працягне сваю працу да 12 верасня.