Мінск і Масква абмяркоўваюць магчымасць палёту другой беларускі ў космас
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Масква абмяркоўваюць магчымасць палёту другой беларускі ў космас. Пра гэта распавёў гендырэктар дзяржкарпарацыі "Раскосмас" Дзмітрый Баканаў па выніках сустрэчы са старшынёй Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімірам Каранікам.
Баканаў таксама адзначыў, што адным з ключавых кірункаў супрацоўніцтва паміж Масквой і Мінскам з'яўляецца стварэнне расійска-беларускай касмічнай сістэмы. У сваю чаргу Каранік паведаміў, што разлічвае на развіццё разам з Расіяй пілатуемай касманаўтыкі.