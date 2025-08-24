3.70 BYN
Мінскі планетарый праводзіць экспазіцыю фрагментаў метэарыта "Смалявічы"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падарунак з космасу для беларускіх навукоўцаў. Мінскі планетарый запрашае на экспазіцыю, дзе прапанаваны фрагменты метэарыта, які прызямліўся пад Смалявічамі ў 2024 годзе. Знаходка мае ўнікальны статус, гэта набытак Беларусі. Метэарыт стаў сёмым па ліку, знойдзеным на тэрыторыі Беларусі.
Ужо ў 2025 годзе тут адсвяткуюць юбілей - Мінскаму планетарыю споўніцца 60 гадоў. Для школьнікаў праходзяць творчыя і навуковыя праграмы з майстар-класамі.