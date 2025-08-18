Міжнародны маладзёжны медыяфорум "ШУМ" завяршыўся ў Калінінградзе

Ствараць якасны кантэнт у імя міру: у Калінінградзе завяршыўся міжнародны маладзёжны медыяфорум "ШУМ". Удзел у ім узялі 300 маладых медыйшчыкаў, прадзюсараў, PR-спецыялістаў з 16 краін свету. Конкурс склаў 15 чалавек на месца.