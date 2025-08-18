3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Міжнародны маладзёжны медыяфорум "ШУМ" завяршыўся ў Калінінградзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ствараць якасны кантэнт у імя міру: у Калінінградзе завяршыўся міжнародны маладзёжны медыяфорум "ШУМ". Удзел у ім узялі 300 маладых медыйшчыкаў, прадзюсараў, PR-спецыялістаў з 16 краін свету. Конкурс склаў 15 чалавек на месца.
Наша беларуская дэлегацыя не толькі ўзяла ўдзел у шырокім саставе, але і вярнулася дахаты з перамогамі.
Удзельнікі працавалі над стратэгічнымі рашэннямі ў фарміраванні новых медыякампетэнцый, стварэнні міжнароднага кантэнт-цэнтра, выкарыстанні нейрасетак, прадстаўлялі свае праекты перад экспертамі з вядучых міжнародных выдавецтваў, медыякарпарацый, тэлебачання, радыё і папулярных сацсетак. Беларусы атрымалі перамогу і сталі прызёрамі ў камандным заліку.