Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

На Беларускім касмічным кангрэсе абмяркуюць дасягненні і перспектывы развіцця галіны

Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. 21 кастрычніка ўдзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса гавораць пра дасягнутае і перспектывы развіцця касмічнай індустрыі.

Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў, навукоўцаў і практыкаў з касмічнай і сумежных галін, каб зверыць пазіцыі і сабраць лепшыя напрацоўкі (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Грамадства