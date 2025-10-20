3.68 BYN
На Беларускім касмічным кангрэсе абмяркуюць дасягненні і перспектывы развіцця галіны
Аўтар:Юлія Алфёрава
Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. 21 кастрычніка ўдзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса гавораць пра дасягнутае і перспектывы развіцця касмічнай індустрыі.
Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў, навукоўцаў і практыкаў з касмічнай і сумежных галін, каб зверыць пазіцыі і сабраць лепшыя напрацоўкі (падрабязнасці ў відэа).