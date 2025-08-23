Напамін для ўладальнікаў электрасамакатаў. У Беларусі з 1 верасня ездзім па новых правілах

Навіны для ўладальнікаў электрасамакатаў. У Беларусі з 1 верасня ўступаюць у сілу змяненні ў Правілы дарожнага руху. Яны датычацца тых, чые прылады здольныя разагнацца хутчэй чым 25 кіламетраў за гадзіну.