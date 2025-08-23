3.70 BYN
Напамін для ўладальнікаў электрасамакатаў. У Беларусі з 1 верасня ездзім па новых правілах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навіны для ўладальнікаў электрасамакатаў. У Беларусі з 1 верасня ўступаюць у сілу змяненні ў Правілы дарожнага руху. Яны датычацца тых, чые прылады здольныя разагнацца хутчэй чым 25 кіламетраў за гадзіну.
Такія самакаты прыраўняюць да матацыкла або мапеда, а значыць іх трэба паставіць на ўлік у ДАІ, але перад гэтым атрымаць электронны пашпарт і сертыфікацыю ў спецлабараторыі. Падрабязнасці ў відэа.