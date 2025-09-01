Глядзець анлайнПраграма ТБ
Навучальныя зборы тэрытарыяльных войскаў стартавалі ў Маладзечанскім раёне і Мінску

Планавыя навучальныя зборы з тэрытарыяламі стартавалі ў Маладзечанскім і Кастрычніцкім раёнах Мінска.

Як паведамляе Мінабароны, мэта - павысіць навыкі ў фарміраванні воінскіх часцей тэрытарыяльных войскаў, а ваеннаабавязаных - у выкананні задач па прызначэнні.

Першае, што адпрацуюць выканкамы, гэта пытанні па ўкамплектаванні. Для гэтага будуць задзейнічаны мясцовыя рэсурсы мабілізацыйнага разгортвання.

Далей ужо каманднаму саставу прыйдзецца ўспомніць навыкі армейскага жыцця, а менавіта, што датычыцца задач тэрытарыяльнай абароны. Афіцэры, прапаршчыкі, сяржанты і салдаты павысяць свае навыкі ў тактычнай і агнявой падрыхтоўцы.

Фінішуюць зборы камандна-штабным вучэннем.