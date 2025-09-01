3.69 BYN
Навучальныя зборы тэрытарыяльных войскаў стартавалі ў Маладзечанскім раёне і Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Планавыя навучальныя зборы з тэрытарыяламі стартавалі ў Маладзечанскім і Кастрычніцкім раёнах Мінска.
Як паведамляе Мінабароны, мэта - павысіць навыкі ў фарміраванні воінскіх часцей тэрытарыяльных войскаў, а ваеннаабавязаных - у выкананні задач па прызначэнні.
Першае, што адпрацуюць выканкамы, гэта пытанні па ўкамплектаванні. Для гэтага будуць задзейнічаны мясцовыя рэсурсы мабілізацыйнага разгортвання.
Далей ужо каманднаму саставу прыйдзецца ўспомніць навыкі армейскага жыцця, а менавіта, што датычыцца задач тэрытарыяльнай абароны. Афіцэры, прапаршчыкі, сяржанты і салдаты павысяць свае навыкі ў тактычнай і агнявой падрыхтоўцы.
Фінішуюць зборы камандна-штабным вучэннем.