3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Навукоўцы расказалі, калі ў Беларусі пачалося глабальнае пацяпленне
Змяненні клімату носяць антрапагенны характар. У Беларусі адзначаецца павышэнне тэмпературы паветра. Асабліва прыкметна ў зімовы перыяд.
Навукоўцы лічаць: яшчэ ў 1989 годзе ў краіне пачалося глабальнае пацяпленне. Рэкорд максімальнай тэмпературы ўстаноўлены ў Гомелі - 38,9 градуса.
Таццяна Чатырка, начальнік службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі:
"У апошняй сваёй заяве Сусветная метэаралагічная арганізацыя гаварыла, што за апошнія 50 гадоў колькасць катаклізм, звязаных з пагоднымі, кліматычнымі і воднымі небяспекамі, вырасла ў 5 разоў. Прычым СМА гаворыць яшчэ пра тое, што калі ўзяць усе катаклізмы, усе бедствы, якія адбываюцца на планеце, 50 % з іх прыпадае менавіта на надвор'е, клімат і ваду".
Буянства стыхіі і прыродныя катаклізмы асабліва праявілі сябе летам. За 2 месяцы - 49 папярэджанняў - гэта так званы аранжавы ўзровень небяспекі. Дарэчы, гэта самы высокі паказчык за апошнія 10 гадоў. У Белгідрамеце правялі мадэрнізацыю, дзякуючы гэтаму час ад папярэджання да фактычнага моманту з'явы складае 17 гадзін 42 хвіліны.