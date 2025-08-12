3.72 BYN
Новая школа ў Фаніпалі заканчвае падрыхтоўку да навучальнага года
Менш за месяц застаецца да новага навучальнага года. Толькі ў Мінскай вобласці за парты сядуць больш чым 160 тыс. школьнікаў. Усе ўстановы адукацыі ў актыўнай стадыі атрымліваюць пашпарты гатоўнасці. Упершыню свае дзверы адчыняць 3 сучасныя школы цэнтральнага рэгіёна.
Бібліятэка з анлайн-каталогам, спартзала са скаладромам і швейная майстэрня з самым сучасным абсталяваннем - новая ўстанова адукацыі ў Фаніпалі з'яўляецца самай вялікай па плошчы ў Мінскай вобласці. Школа падзелена на блокі, у калідорах - зручныя зоны адпачынку, ёсць і трэнажорная зала.
У новай школе сур'ёзна настроены на вучобу і навуковую работу - ёсць дзве лекцыйныя залы. Адкрыецца прававы клас пры падтрымцы Следчага камітэта, а таксама профільныя хіміка-біялагічныя і фізіка-матэматычныя. З 3-га класа школьнікі будуць вывучаць замежныя мовы, у тым ліку кітайскую.
Разлічана школа на 1050 вучняў. Такая ўстанова адукацыі - неабходнасць у горадзе, які расце горадзе. Таксама працягваецца будаўніцтва новых школ у Слуцку і Бараўлянах.