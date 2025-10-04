3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Нялёгкая, але важная прафесія: як настаўнікі натхняюць новае пакаленне
Аўтар:Лізавета Сіняк
5 кастрычніка - асаблівы дзень для педагогаў. Гэта ганаровае званне ў Беларусі носяць каля 114 тыс. чалавек. У іх адрас гучаць словы падзякі і ўдзячнасці.
У сучасным свеце ў выкладчыкаў ёсць асаблівая місія - не проста правесці падрастаючае пакаленне ў свет ведаў, а стаць медыятарамі, якія дапамагаюць арыентавацца ў інфашуме і развіваць крытычнае мышленне. Яны ператвараюць галаваломку ў простую задачу, а ў складанай сітуацыі становяцца апорай і сябрам.
Рубель 1898 года, факты з гісторыі і біялогіі, законы жыцця, а таксама дэпазіты, крэдыты, інвестыцыі - і ўсё гэта на ўроках матэматыкі. Людміла Тамковіч каля 15 гадоў працавала ў IT, але апошнія тры гады вырашае задачы жыцця разам з дзецьмі (гл. у відэа).