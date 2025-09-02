Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пачаўся другі этап вучэнняў АДКБ "Узаемадзеянне-2025"

Палігоны Лосвіда і Лепельскі ў найбліжэйшыя дні будуць арэнай для грандыёзных манеўраў. Пачаўся другі этап сумесных вучэнняў з Калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання АДКБ "Узаемадзеянне-2025".

Афіцэры камандавання ацэньваюць становішча і распрацоўку задумы на сумесную аперацыю. У саставе аб'яднанага кантынгенту вайскоўцы праходзяць заняткі па тактычнай падрыхтоўцы з байцамі Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Таджыкістана і Расіі.

Вучэнні АДКБ цесна звязаны з сумесным стратэгічнымі манеўрамі Беларусі і Расіі "Захад-2025", што ўмацоўвае абароназдольнасць рэгіёна на новым узроўні, падкрэслілі ў камандаванні.