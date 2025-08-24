Падтрымка і перспектывы - як на прадпрыемстве "Камволь" ствараюць умовы для маладых спецыялістаў

Годная аплата працы, падтрымка настаўнікаў і ўласныя квадратныя метры - мінімум, на які могуць разлічваць у Беларусі маладыя спецыялісты, у 2025 годзе па ўсёй краіне іх парадку 18 тыс. з вышэйшай адукацыяй.