Падтрымка і перспектывы - як на прадпрыемстве "Камволь" ствараюць умовы для маладых спецыялістаў
Годная аплата працы, падтрымка настаўнікаў і ўласныя квадратныя метры - мінімум, на які могуць разлічваць у Беларусі маладыя спецыялісты, у 2025 годзе па ўсёй краіне іх парадку 18 тыс. з вышэйшай адукацыяй.
"Камволь" - прадпрыемства з багатай гісторыяй і традыцыямі, знаёмае кожнаму беларусу, тут гатовы не толькі захоўваць багаты вопыт, але і з задавальненнем дзеляцца ім з маладымі спецыялістамі.
Для Сафіі, учарашняй выпускніцы тэхналагічнага каледжа, пачынаць свой прафесійны шлях у такіх сценах - сапраўдны гонар.
У дружным камвольным калектыве Сафія працуе ледзь больш за паўгода, і за гэты час на ўласным вопыце дзяўчына ўпэўнілася - тут маецца не толькі стабільная праца, але і ўсе магчымасці, каб расці ўверх па кар'ернай лесвіцы (глядзіце відэа).