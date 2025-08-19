Пасольства Беларусі ў Расіі разбіраецца ў сітуацыі з нібыта варонежскімі рабамі

Пасольства Беларусі ў Расіі разбіраецца ў сітуацыі, звязанай з нібыта прыцягненнем да прымусовай працы ў Варонежскай вобласці некалькіх дзясяткаў чалавек, сярод іх былі і беларусы. У прыватнасці, беларускія дыпламаты высветлілі тэлефонныя нумары беларусаў, да аднаго з іх атрымалася дазваніцца. Інфармацыя для праверкі таксама перададзена ва Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі Брэсцкай міліцыі. У пасольстве сітуацыю трымаюць на кантролі.