Пасольства Беларусі ў Расіі разбіраецца ў сітуацыі з нібыта варонежскімі рабамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пасольства Беларусі ў Расіі разбіраецца ў сітуацыі, звязанай з нібыта прыцягненнем да прымусовай працы ў Варонежскай вобласці некалькіх дзясяткаў чалавек, сярод іх былі і беларусы. У прыватнасці, беларускія дыпламаты высветлілі тэлефонныя нумары беларусаў, да аднаго з іх атрымалася дазваніцца. Інфармацыя для праверкі таксама перададзена ва Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі Брэсцкай міліцыі. У пасольстве сітуацыю трымаюць на кантролі.
Раней некаторыя СМІ са спасылкай на валанцёрскі рух "Альтэрнатыва" паведамілі, што ў адной з фермерскіх гаспадарак Варонежскай вобласці каля 100 чалавек прымушалі працаваць у цяпліцах і на палях без аплаты і з абмежаваннем свабоды перамяшчэння. Праверкай гэтага факту займаюцца і расійскія следчыя.