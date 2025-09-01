3.69 BYN
Першы званок празвінеў для навучэнцаў ліцэя МУС у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па-асабліваму прагучаў у Дзень ведаў першы званок у ліцэі МУС. Дарэчы, гэта месца, дзе выхоўваюць сапраўдных патрыётаў.
У парадным страі прайшлі выпускнікі і юныя курсанты Акадэміі, факультэта ўнутраных войскаў і першакурснікі. Яшчэ 10 гадоў таму пра такую профільную навучальную установу ў краіне можна было толькі марыць.
Пачыналі з невялікага будынка. У 20-м годзе свае дзверы адкрыла сучасная ўстанова адукацыі з камп'ютарнымі класамі, магчымасцю навучацца кіраванню беспілотнікамі, займацца плаваннем і іншымі відамі спорту (глядзіце відэа).