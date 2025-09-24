Польшча адкрыла мяжу з Беларуссю

Пагранічная варта Рэспублікі Польшча ноччу 12 верасня закрыла свае пункты пропуску на беларуска-польскай граніцы. Пад замком апынуліся аўтадарожныя "Брэст" - "Цярэспаль" і "Казловічы" - "Кукурыкі", а таксама чатыры чыгуначныя пункты пропуску: "Гродна" - "Кузніца Беластоцкая", "Бераставіца" - "Зубкі Беластоцкія", "Свіслач" - "Сямёнаўка", "Брэст" - "Цярэспаль". Аб часе аднаўлення іх работы польскі бок не паведамляў.

У Дзяржаўны пагранічны камітэт Беларусі Пагранічная варта Польшчы 23 верасня прыслала афіцыйнае паведамленне аб адкрыцці 25 верасня з 1:00 па беларускім часе закрытых амаль два тыдні таму пунктаў пропуску. Так, тады на мосце перад пунктам пропуску "Брэст" польскія вартавыя граніц збудавалі агароджу, выкарыстоўваючы бетонныя надаўбні, процітанкавыя "вожыкі", калючы дрот і металічныя шчыты.