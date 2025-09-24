3.64 BYN
Польшча адкрыла мяжу з Беларуссю
Польшча ўначы 25 верасня адкрыла сваю мяжу з Беларуссю, паведамляе БЕЛТА.
Пагранічная варта Рэспублікі Польшча ноччу 12 верасня закрыла свае пункты пропуску на беларуска-польскай граніцы. Пад замком апынуліся аўтадарожныя "Брэст" - "Цярэспаль" і "Казловічы" - "Кукурыкі", а таксама чатыры чыгуначныя пункты пропуску: "Гродна" - "Кузніца Беластоцкая", "Бераставіца" - "Зубкі Беластоцкія", "Свіслач" - "Сямёнаўка", "Брэст" - "Цярэспаль". Аб часе аднаўлення іх работы польскі бок не паведамляў.
У Дзяржаўны пагранічны камітэт Беларусі Пагранічная варта Польшчы 23 верасня прыслала афіцыйнае паведамленне аб адкрыцці 25 верасня з 1:00 па беларускім часе закрытых амаль два тыдні таму пунктаў пропуску. Так, тады на мосце перад пунктам пропуску "Брэст" польскія вартавыя граніц збудавалі агароджу, выкарыстоўваючы бетонныя надаўбні, процітанкавыя "вожыкі", калючы дрот і металічныя шчыты.
Днём 24 верасня польскія пагранічнікі згарнулі "калючку", пачалі прыбіраць цяжкія інжынерныя збудаванні, якія патрабуюць выкарыстання тэхнікі, пакінуўшы на мосце праз Буг толькі жалезныя шчыты. Іх дэмантаж пачалі бліжэй да гадзіны ночы 25 верасня (па беларускім часе), такім чынам адкрыўшы граніцу з Беларуссю.
Беларускія пагранічнікі ў 23:00 24 верасня пачалі запускаць транспарт на тэрыторыю пункта пропуску "Брэст". Пасля неабходных працэдур афармлення аўтобусы і легкавыя аўтамабілі прайшлі на мост у чаканні ўезду на тэрыторыю Польшчы.