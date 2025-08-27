3.69 BYN
Пральня, трэнажоркі і не толькі. У студгарадках БДМУ ёсць усё для камфортнага пражывання
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт у 2025 навучальным годзе чакае каля паўтары тысячы студэнтаў з розных рэгіёнаў
Да пачатку навучальнага года застаюцца лічаныя дні. Для студэнтаў ужо традыцыйна гэта час засялення ў інтэрнаты. Бо важна абгрунтавацца і падрыхтавацца да заняткаў загадзя. Трэнажорныя залы, пакоі для самападрыхтоўкі, творчыя майстэрні - у студгарадках прадугледзелі ўсё для камфортнага пражывання.
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт у гэтым навучальным годзе чакае каля паўтары тысяч студэнтаў з розных рэгіёнаў - не толькі Беларусі, але і іншых краін. Да нас прыязджаюць па веды з Ізраіля, Лівана, Сірыі, а таксама з ЗША, Германіі і Францыі.
Усім іншагароднім і замежным студэнтам падаюць інтэрнат, таму для многіх гэта першае знаёмства з беларускім асяроддзем і культурай. Тут важна адпавядаць вызначанаму ўзроўню. Наколькі камфортна тут вучыцца і ці ёсць для гэтага ўсе ўмовы, праверым на прыкладзе інтэрната № 10 (глядзіце відэа).