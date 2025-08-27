Пральня, трэнажоркі і не толькі. У студгарадках БДМУ ёсць усё для камфортнага пражывання

Да пачатку навучальнага года застаюцца лічаныя дні. Для студэнтаў ужо традыцыйна гэта час засялення ў інтэрнаты. Бо важна абгрунтавацца і падрыхтавацца да заняткаў загадзя. Трэнажорныя залы, пакоі для самападрыхтоўкі, творчыя майстэрні - у студгарадках прадугледзелі ўсё для камфортнага пражывання.