"Радыётрыумф" адбыўся: "хрустальныя мікрафоны" знайшлі ўладальнікаў упершыню за 100 гадоў
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Кульмінацыя стагоддзя Беларускага радыё адбылася! Палац Рэспублікі стаў геаграфічным пунктам адліку новага стагоддзя нацыянальнай FM-трансляцыі. Яго вялікая зала прыняла 1 Нацыянальны конкурс "Радыётрыумф".
18 "хрустальных мікрафонаў" засталіся ў Мінску, большасць адпраўляецца на вул. Чырвоная, 4. Зараз краіна не толькі чуе, але і ведае ў твар тых герояў, каму давярае 100 гадоў (падрабязнасці ў відэа).