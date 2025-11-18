Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Радыётрыумф" адбыўся: "хрустальныя мікрафоны" знайшлі ўладальнікаў упершыню за 100 гадоў

Кульмінацыя стагоддзя Беларускага радыё адбылася! Палац Рэспублікі стаў геаграфічным пунктам адліку новага стагоддзя нацыянальнай FM-трансляцыі. Яго вялікая зала прыняла 1 Нацыянальны конкурс "Радыётрыумф".

18 "хрустальных мікрафонаў" засталіся ў Мінску, большасць адпраўляецца на вул. Чырвоная, 4. Зараз краіна не толькі чуе, але і ведае ў твар тых герояў, каму давярае 100 гадоў (падрабязнасці ў відэа).

