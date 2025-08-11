3.72 BYN
Рэвенка: Вучэнні "Захад" - планавы элемент сумеснай падрыхтоўкі сіл рэгіянальнай групоўкі войскаў
Аўтар:Юрый Шаўчук
Сумесныя беларуска-расійскія стратэгічныя вучэнні "Захад-2025" пройдуць з 12 па 16 верасня. Пра гэта падчас брыфінгу паведаміў начальнік Дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Мінабароны Беларусі Валерый Рэвенка.
Тэма манеўраў - прымяненне груповак войскаў сіл па абароне Саюзнай дзяржавы, гатоўнасць да адлюстравання нападаў, а таксама барацьба з дыверсійна-разведвальнымі групамі і бандфарміраваннямі.
Трэба сказаць, што вучэнні "Захад-2025" - планавы элемент трэніроўкі войскаў. Пра тое, што яны пройдуць, Беларусь апавясціла яшчэ ў 2024 годзе. 31 ліпеня 2025-га былі адпраўлены запрашэнні ўсім зацікаўленым (глядзіце відэа).