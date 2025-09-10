3.64 BYN
Сігнал аб гатоўнасці абараняць. 12 верасня стартуюць беларуска-расійскія вучэнні "Захад-2025"
Планавы элемент сумеснай падрыхтоўкі. Ужо заўтра стартуюць сумесныя стратэгічныя вучэнні "Захад - 2025".
Каб знізіць напружанасць, паказаць адкрытасць нашай краіны, Прэзідэнтам было прынята рашэнне адсунуць манеўры ад заходніх і паўднёвых меж, а больш дакладна - краін НАТА. Вучэнні пройдуць за два этапы. Аснову складуць войскі Заходняга і Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання, не абыдзецца і без сіл спецаперацый. Адпрацуюць ваенныя дзвюх краін і планаванне прымянення ядзернай зброі. І як падкрэсліў міністр абароны Віктар Хрэнін, нягледзячы на нашу адкрытасць і міралюбнасць, порах заўсёды трэба трымаць сухім.
Кожны год ваенныя вучэнні ў Беларусі становяцца падставай для трывожных заяў з боку НАТА. І "Захад-2025" не стаў выключэннем. Услед за Польшчай ужо гучаць сінхронныя сігналы з Літвы і Латвіі. Але ўзнікае лагічнае пытанне: калі Беларусь папросіць гэтыя краіны перанесці свае ваенныя вучэнні далей ад нашых меж, яны пагодзяцца? Адказ відавочны. Але мы яшчэ раз агучым, сумесныя манеўры Беларусі і Расіі - гэта не проста праверка сіл, а сігнал аб гатоўнасці абараняць інтарэсы Саюзнай дзяржавы.