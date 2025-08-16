3.72 BYN
Спартакіяда СМІ: Белтэлерадыёкампанія заняла выніковае другое месца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дружына Белтэлерадыёкампаніі заняла выніковае другое месца на Рэспубліканскай спартакіядзе "Здароўе" сярод працаўнікоў арганізацый Міністэрства інфармацыі.
На працягу двух дзён наймацнейшыя прадстаўнікі галіны ў "Стайках" праяўлялі сябе ў міні-футболе, валейболе, настольным тэнісе, гіравым спорце, перацягванні каната і кросе. Па суме ачкоў вызначылася тройка прызёраў. Адзначым, усяго 20 дружын змагаліся за медалі спаборніцтваў.
Валянцін Кузьменка, капітан каманды Белтэлерадыёкампаніі:
"Спорт не толькі аб'ядноўвае, але і гуртуе. Наша каманда вельмі спартыўная, а разам з групай падтрымкі - як адно цэлае".
Але галоўнае - гэта ўдзел, адзначаюць каманды, бо спорт аб'ядноўвае і робіць мацнейшымі.