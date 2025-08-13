Сталі вядомы папярэднія вынікі ўступнай кампаніі ў ВНУ Беларусі

План набору ў ВНУ Беларусі ў 2025 годзе выкананы амаль на 100 %. Асаблівая ўвага была нададзена спецыяльнасцям, якія перш патрэбны галінам эканомікі нашай краіны. Гэта кадры для АПК. У топе таксама педагогі, інжынеры і медыкі.