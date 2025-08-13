3.72 BYN
Сталі вядомы папярэднія вынікі ўступнай кампаніі ў ВНУ Беларусі
План набору ў ВНУ Беларусі ў 2025 годзе выкананы амаль на 100 %. Асаблівая ўвага была нададзена спецыяльнасцям, якія перш патрэбны галінам эканомікі нашай краіны. Гэта кадры для АПК. У топе таксама педагогі, інжынеры і медыкі.
Хвалюючы перыяд у жыцці абітурыентаў і іх бацькоў завершаны: больш за 45 тыс. хлопцаў і дзяўчат сталі першакурснікамі. Гэты год вызначыўся высокімі прахаднымі баламі і ўражлівымі конкурсамі на многія спецыяльнасці.
У ВНУ паступілі каля 4,5 тыс. медалістаў, 272 пераможцы і прызёры рэспубліканскіх алімпіяд, больш за 1700 уладальнікаў чырвоных дыпломаў каледжаў. Кожны чацвёрты, які паступіў у ВНУ Беларусі, гэта будучы інжынер, кожны дзясяты - педагог, медык або работнік АПК.
Завершаны прыём на ўзровень сярэдне спецыяльнай адукацыі. Падача дакументаў на ўзровень ПТА па конкурсе сярэдняга бала дакумента аб адукацыі прадоўжыцца па 23 жніўня.
Пасля каледжа можна паступіць у ВНУ без ЦТ і са скарочаным тэрмінам навучання.