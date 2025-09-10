Глядзець анлайнПраграма ТБ
Стартавалі беларуска-расійскія вучэнні "Захад-2025"

12 верасня на палігонах Беларусі і Расіі стартавалі сумесныя стратэгічныя вучэнні "Захад-2025", афіцыйна паведамілі ваенныя ведамствы дзвюх краін.

Асноўная мэта манеўраў - адпрацоўка сумесных дзеянняў войскаў па гарантаванні ваеннай бяспекі Саюзнай дзяржавы.

Ключавымі аспектамі падрыхтоўкі стануць: удасканаленне навыкаў кіравання войскамі пры адбіцці агрэсіі, павышэнне ўзаемадзеяння паміж органамі кіравання, адпрацоўка палявой вывучкі вайскоўцаў, сумесныя дзеянні па нейтралізацыі пагроз на межах Саюзнай дзяржавы. Вучэнні носяць планавы характар і з'яўляюцца завяршэннем серыі падрыхтоўчых манеўраў.

На тэрыторыі Беларусі мерапрыемствы пройдуць на палігонах у глыбіні краіны, што падкрэслівае абарончую скіраванасць вучэнняў. Манеўры прадоўжацца да 16 верасня.