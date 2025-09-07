Свята жывога слова: як Дзень беларускай пісьменнасці адзначылі ў Лідзе

У выхадныя ў Лідзе ўсёй краінай раскрывалі ўсю прыгажосць мелодыі беларускага слова. XXXII Дзень пісьменства назаўжды ўпісаны ў летапіс культурнай спадчыны Беларусі.

Навагрудак, Мір, Смаргонь, Шчучын, Слонім у розныя гады прымалі фестываль пісьменнасці на Гродзеншчыне. Восенню 2025 года душу беларускага слова раскрывала Ліда. Трэба заўважыць, па-новаму раскрыўся і сам рэгіён. Толькі наведвальнасць галоўнай славутасці - Лідскага замка - вырасла на траціну. У старажытных сценах ужо пабывалі больш як 82 тыс. гасцей.

Сёння ў Ліду едуць турысты з усяго свету, у тым ліку і для таго, каб акунуцца ў прамысловы турызм. У Бярозаўцы да гэтага часу захоўваюць векавыя традыцыі шкловарэння. Хрусталь і шкло на "Нёмане" вырабляюць уручную.

Каларытна, самабытна і гарманічна на Лідскай зямлі перапляліся мінулае, сучаснасць і будучыня. Беларускае слова мацнейшае, чым падаецца на першы погляд. Маўчанне друкаваных старонак нават праз стагоддзі захоўвае беларускі нацыянальны код.

Беларусы – нацыя, якая больш за ўсіх чытае на постсавецкай прасторы. Кожны другі чалавек у краіне штотыдзень бярэ кнігу ў рукі. Даступнасць слова на кніжных паліцах магазінаў - пытанне нумар адзін у забеспячэнні інтэлектуальнага суверэнітэту Беларусі. Таму сёння адчыняюцца новыя кніжныя дамы.

Класіка, псіхалогія, навучальная і ваенная літаратура - дэфіцыту слова на кніжных паліцах краіны няма. А попыт на праўду ў сучасных рэаліях узрастае. 86 гадоў таму беларусы зноў змаглі звацца беларусамі, чытаць і думаць на роднай мове. Як гэта было, паказаў навочны адказ у паўгадзіннай ваенна-гістарычнай рэканструкцыі.

У 2025 годзе культурная падзея, у тым ліку, прайшла пад дэвізам 80-годдзя Вялікай Перамогі. Не толькі чыталі і прэзентавалі літаратуру аб трагічных старонках гісторыі нашай радзімы, але і абавязкова дзякавалі сваім героям за неацэнны подзвіг і магчымасць сёння жыць пад мірным небам.