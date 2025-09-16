Сянкевіч аб адкрыцці "Першага інфармацыйнага": Мы разумелі, што ствараем унікальную гісторыю

"Першаму інфармацыйнаму" - год! 17 верасня тэлеканал пачаў сваё вяшчанне. Яркі год "Першага"! Сёння дзень нараджэння адзначае наш інфармацыйны тэлеканал, які за гэтыя 365 дзён стаў цалкам новай старонкай у гісторыі беларускага тэлебачання.

І сімвалічна, што "Першы інфармацыйны" ўпершыню з'явіўся ў эфіры ў такі важны для беларусаў дзень - Дзень народнага адзінства - 17 верасня.

Кругласутачнае вяшчанне - эвалюцыйны крок у развіцці беларускай медыяіндустрыі. У аснове - інфармацыя, аператыўная і жывая падача, дакладна правераная і цалкам аб'ектыўная. Супрацоўнікі "Першага" імкнуцца да дасканаласці як у тэхнічным плане, так і ў творчым і ў іміджавым. Выязныя студыі, трансляцыі важных грамадска-палітычных падзей краіны і свету, прамыя эфіры, у тым ліку з-за мяжы. Камандзе тэлеканала за свой першы год пакарылася шэраг раней, здавалася б, немагчымых планак.

Вікторыя Сянкевіч, намеснік галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі тэлеканала "Першы інфармацыйны": "Год назад, калі з гэтай апаратнай дырэктарам "Першага інфармацыйнага" Наталляй Гарахавік была дадзена каманда "Працуем!", мы раніцай запускаліся ў прамы эфір, я думаю, ніхто з нас не мог і падумаць, у якія маштабы гэта выльецца. Гэта значыць мы, вядома, разумелі, што мы ствараем унікальную гісторыю, мы ствараем інфармацыйны канал, якога не было ў Беларусі. Ганарыліся гэтым, але да канца ўбачыць маштаб таго, што мы будзем рабіць, калі сапраўды, нават не хапала адвагі тады, ну вось асабіста мне".