Сярэдняя ўраджайнасць бульбы ў Мінскай вобласці звыш 320 ц/га
Аўтар:Ілья Цвяткоў
У Мінскай вобласці ідзе актыўны збор ураджаю бульбы. Дэфіцыту гэтага прадукта на прылаўках быць не павінна. Па словах вопытных аграрыяў, ураджайнасць істотна вышэйшая, чым у 2024 годзе - у сярэднім па вобласці звыш 320 ц/га.
Другі хлеб - усяму галава, пра гэта добра ведаюць беларусы. З першым хлебам ужо практычна разабраліся, зараз аграрыі робяць акцэнт на ўборцы восеньскага ўраджаю.
Бульбу збіраюць актыўна, умовы надвор’я дазваляюць, і ўраджайнасць пакуль радуе - нават вышэй, чым у 2024 годзе. Падрабязнасці ў відэа.