Сярэдняя ўраджайнасць бульбы ў Мінскай вобласці звыш 320 ц/га

У Мінскай вобласці ідзе актыўны збор ураджаю бульбы. Дэфіцыту гэтага прадукта на прылаўках быць не павінна. Па словах вопытных аграрыяў, ураджайнасць істотна вышэйшая, чым у 2024 годзе - у сярэднім па вобласці звыш 320 ц/га.